黃家桂竹筍在竹林間就地剝殼，再裝進竹簍背負下山。（黃曉橙提供／王文吉台中傳真）

剛採收的帶殼桂竹筍（黃曉橙提供／王文吉台中傳真）

黃曉橙將剝殼後的桂竹筍，以柴火水煮2小時，去除生筍澀味（黃曉橙提供／王文吉台中傳真）

黃曉橙利用竹子、龍眼木等柴火，水煮桂竹筍去除澀味。（黃曉橙提供／王文吉台中傳真）

黃曉橙提供熟筍透過臉書社團預購。（黃曉橙提供／王文吉台中傳真）

昔籃球校隊部落種筍 泰雅青農秀剝筍刀法（黃曉橙提供）

每年4、5月是桂竹筍產季，30歲泰雅族青農黃曉橙最近上山開採晨光筍，並在竹林間快刀剝筍，平均7秒剝好1支，一個上午能搞定4000支。黃曉橙用腳架自拍剝筍刀法，影片在臉書地方社團瘋傳，迅速累積按讚數，靠網路加持，過去1天賣3、4000元，最近銷售額破萬。

嘉義大學體育系畢業的黃曉橙，原本是籃球前鋒，爆發力驚人，有「灌籃神人、泰雅飛人」稱號，退伍後沒有進入職籃，而是返回台中市和平達觀部落栽種桂竹、甜柿及柑橘等。

黃曉橙種植的桂竹有3甲地，每年3月底到5月初的發筍期，清晨5、6點就要上山採筍，一個早上開採3、4000支桂竹筍，因為帶殼背下山太重了，黃曉橙在竹林間就地剝殼，並在旁擺設自拍腳架，錄下黃家獨有的剝筍刀法。

「刀刀都是功夫」影片中，黃曉橙穿著泰雅交織圖紋T恤，戴水藍色板帽，裝扮有點潮。他手握鐮刀對準筍頭，帥氣劃一刀，迅速反折剝除筍殼，再快刀去頭去尾，平均7秒剝好1支。黃曉橙說「俐落刀工練10年了，手也被割很多次！每天3、4000支慢慢剝，天不就黑了？」

桂竹筍脫殼後，黃曉橙分批揹下山，身高183公分的他，一次可扛80多斤。他說，桂竹筍在料理之前，必須要先煮熟去除生筍澀味，利用山上撿拾的竹子、雞油樹、相思樹或龍眼木等，柴火水煮2小時，大概傍晚載運下山到豐原銷售。

黃曉橙提供剝好的生筍、熟筍及真空筍，透過臉書社團預購。他說，以前1天賣3、4000元，今年可能是剝筍刀法影片在網路轉傳並加持，最近銷售額破萬，讓他很有成就感，「其實我爸、我媽、我弟也都是武林高手啦！」

(中時 )