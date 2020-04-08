《業績-航運》慧洋-KY首季稅前每股虧0.18元 16:172020/04/08 時報資訊 時報、電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 慧洋-KY(2637)3月自結營業收入9億3950萬元，營業利益6283萬元，稅前虧損9257萬元，稅前每股虧損0.13元。第一季營業收入27億9115萬元，營業利益2億2608萬元，稅前虧損1億2280萬元，稅前每股虧損0.18元。（編輯整理：葉時安） (時報資訊) #慧洋-KY #營業收入 #營業利益 #稅前虧損 #稅前 也許您會感興趣 推薦閱讀 京城銀行首季稅前盈餘達10.28億元 稅前EPS0.91元 21:212020/04/06 財經 榮成 Q1每股稅前賺0.07元 04:102020/04/07 證券．權證 《國際產業》晶片業務挑大梁 三星電子Q1獲利超預期 10:172020/04/07 財經 《業績-造紙》榮成3月營運回神 Q1稅前EPS 0.07元 10:172020/04/07 財經 大慶證券首季獲利0.28億元 11:512020/04/07 財經 宏遠證、大展證首季各虧損2.6億元與1.1億元 16:502020/04/07 財經 財經熱門新聞 不是要你囤 但衛生紙可能真要缺貨了 - 財經 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 油價大暴走、台塑四寶度寒冬 逢低買進的好時機來了？ - 財經 沙俄減產有「鬼」？油價又崩藏內幕 - 財經 口罩明開放寄海外親友 立委質疑：109國不收根本寄不出去 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。