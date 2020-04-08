慧洋-KY(2637)3月自結營業收入9億3950萬元，營業利益6283萬元，稅前虧損9257萬元，稅前每股虧損0.13元。第一季營業收入27億9115萬元，營業利益2億2608萬元，稅前虧損1億2280萬元，稅前每股虧損0.18元。（編輯整理：葉時安）

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