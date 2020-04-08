3月外資賣超台股並匯出3000餘億元新台幣，此匯出的量能是否已經接近枯竭？還會再繼續賣超嗎？有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵今天表示，外資也不是這麼理性的，也會受到客戶的因素影響，目前很難說外資是否會再賣超，但可以確定賣超的動能已經較為緩和。

谷月涵表示，事實上到今年一月，外資幾乎是連續在買超台股，買超台股的資金創新高。所以，發生新冠疫情的股災後，一些進來的資金受投資人的贖回壓力，也就不這麼理性的賣出台股，而且是以大型的權值股為主。

谷月涵強調，除了台灣外，其實全球的股市也都遭到拋售，不單僅有新興市場，一些企業投資人賣股變現換美元，美元需求升高。而據統計，3月底以來美元指數頻頻突破100大關，的確反應了美元的強勁需求。

谷月涵認為，外資拋售股票，主要還是擔心疫情擴大後，一些企業負債比過高，會有經營上的風險，甚至可能賣設備來換現金。

寬量國際認為，台灣的高現金股息殖利率目前對國際投資人還是有很高的吸引力，而且政府和個別企業也沒有要改變股利政策的消息，這對投資人是正向的訊息。

近期匯豐在接獲英國銀行業監管機構審慎監理局(Prudential Regulation Authority)之要求，宣布取消發放股利，並且承諾不會作任何的庫藏股回購；該消息造成匯豐股價大跌。

證交所與寬量國際財務顧問公司、群益金鼎證券本周共同舉辦線上台灣投資說明會，台灣先生谷月涵今天針對台股和金融市場和投資人作上述的意見分享。

(時報資訊)