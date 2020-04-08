女演員謝明君前年在台大醫院前向江姓肢障阿姨購買刮刮樂彩券，發現中獎300元後，阿姨竟將彩券佔為己有，氣得她將整個過程po網，反遭阿姨控告加重誹謗，但檢察官認為，整段影片是評價販售彩券的不當行為，並非惡意貶損他人，予以不起訴。

謝明君2018年10月9日花100元購買刮刮樂彩券，過程中江阿姨幫忙刮獎，還剩一部分未刮除，阿姨就說沒中獎，謝明君要求全部刮除後發現彩券中300元，阿姨卻已將彩券放入輪椅旁邊的袋子內，反控謝要搶她彩券，雙方都喊著要叫警察。

隔天，謝將不愉快過程貼臉書「爆料公社」、YouTube後引起媒體報導，標題「台大醫院門口跟殘障人士買彩券，被搶去刮中還不給，正妹只好報警求助」、「買刮刮樂中獎竟被沒收」、「阿姨是慣犯，同樣伎倆用了很多次，台大醫院的都知道，不會去跟她買」。江阿姨認為內容指她詐騙彩券，因而提告。

江阿姨提告時坦承確有收走彩券，但是為了怕彩券遭仿冒才會不交付給中獎人。但檢察官認為，中獎民眾可以依彩券到任一經銷商或門市兌換，不一定要當場兌換獎金，江阿姨說法不合常理。

處分書指出，謝明君係就親身經歷在網路社群上發表言論，並非憑空捏造，況且，江阿姨在公共場所販售彩券的誠信問題，屬於可受公評之事，因而以犯罪嫌疑不足，對謝女作出不起訴處分。

(中時 )