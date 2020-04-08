徐振剛目前獨自一人生活，對生活的堅持，令師生感佩。〔謝明俊攝〕

徐振剛可望申請進入北科大，前後兩任校長都為他優秀表現感到驕傲。〔謝明俊攝〕

中興商工汽車科高3學生徐振剛〔左起〕張廷、黃金旺等3人考取汽修乙級證照。〔謝明俊攝〕

黃金旺家中就開設汽車修理廠，未來將承接衣。〔謝明俊攝〕

張廷瑋進入中興商工汽車科後才啟發對汽車機械的興趣。〔謝明俊攝〕

竹南中興商工汽車科3名學生考取汽修乙級證照

苗栗縣中興商工汽車科高3學生徐振剛、黃金旺、張廷瑋等3人，日前考取得勞委會汽車修護乙級技術證照。其中，徐振剛是單親家庭，父親在他國一時即患病，他從國3開始半工半讀養活父親，去年底父親過世，只剩他1人生活，但徐振剛並不氣餒，努力衝刺，還將參加繁星推薦，有望進入北科大。

根據勞委會汽車修護證照考照規定，技職學校學生高一只能報考丙級，乙級需到高3以上才能報考，並且需有丙級資格，多半報考乙級證照，是已在職的職業工作者，在校生能夠考取乙級證照，相當罕見，中興高工今年能一次有3個學生考上，實屬不易，也證明校方在教學及實務訓練上非常用心有效。

這次考上乙級證照的汽車科高3學生徐振剛、黃金旺、張廷瑋，分別來自頭份國中、興華中學及竹南國中，在得知學生有如此優秀表現，包括頭份國中校長鍾萬煋、竹南國中校長郭芳江都特地前往中興商工致賀。

其中，徐振剛是來自單親家庭，但父親早在他國1時就染上痼疾，工作收入不固定，使得徐振剛從國3就半工半讀背起家計，他也是從那時就確定自已要及早自立自強，所以就選擇進入國3技職專班，再進入中興高中汽車科，希望靠著一技之長養活自己及父親。

徐振剛先前在機車店打工當學徒，後來轉往竹南1家火鍋店當服務生，去年底，父親病重去世，徐振剛就剩自己獨自生活。但徐振剛從不氣餧，不只在先後考得丙級、乙級汽修執照，學業成績還一直維持全班最佳，因此，在本月底即將報名繁星推薦，徐振剛可望申請進入台北科大。

而家住新竹峨嵋的黃金旺，家中在峨嵋經營汽車修理廠，從小就在家中汽修廠長大，在耳濡目染下，很早就接觸汽車機械，目前父兄都在自家工廠，黃金旺因而選擇中興高工汽車科好承接衣缽，今年2月順利考取乙級證照，讓家人為他高興，他希望能申請好的科大，完成學業後再投入汽車工業。

畢業自竹南國中的張廷瑋，先前對汽修並無任何概念，是依照國中會考成績進入中興高工後，接觸汽車機械，在老師的引領下啟發他對機械的興趣，張廷瑋高1先考取機車丙級證照，高2再考取汽車丙級，高3就取得汽修乙級，顯示張廷瑋對汽車機械確有過人天份。

3名學生在確定要報考乙級證照後，就利用寒暑假的時間進行集訓，平常上課也都會利用課餘時間不斷地練習，中興商工校長吳聲忠每天工作至7、8點才下班，還看見3名學生還在車間練習，最終取得汽修乙級證照，讓過去國中及現在的老師校長為他們感到驕傲。

中興商工表示，考取乙級證照難度很高，高職生獲得乙級證照後，除了受到職場重視外，在升學技優推薦甄審，還可以加百分之15的分數，對於繁星計畫、大學申請等升學管道也有直接幫助。

(中時 )