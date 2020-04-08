市長盧秀燕在會議中向中央建言，並請各局處加強防疫作為，做到滴水不漏。（陳世宗攝）

台中市政府今日召開「嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心防疫會議」。（陳世宗攝）

台中市政府8日召開「嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心防疫會議」，市長盧秀燕在會議中向中央建言，因疫情並未趨緩，民眾需要更多口罩保護自己；盧秀燕呼籲口罩「再多1片，兩周10片」，讓民眾每周上班5日才有乾淨的口罩配戴，並請各局處加強防疫作為，全面做到滴水不漏。

中央疫情指揮中心日前宣布，民眾搭乘公車等大眾運輸工具，都要強制配戴口罩，勸導不聽者可開罰3000元至1萬5000元；自4月9日起，口罩實名制升級，成人口罩每兩周可購買9片、兒童每兩周10片。

盧秀燕指出，市府積極配合中央政策，但民眾每周上班通常有5天，兩周有10天，現有的兩周購買9片口罩政策，民眾恐無法每天更換；「再多1片，兩周可購買10片」會比較充足，讓民眾可於上班每日都有新口罩配戴，周末假日就請民眾待在家，少出門，落實個人衛生防護措施。

衛生局指出，因新冠肺炎症狀不斷改變，從一開始流鼻水、咳嗽、發燒等流感症狀，到後來也有心臟感染、嗅、味覺失調等，市府的關護包將再升級，由該局提供1張新的新冠肺炎症狀通報單。

環保局提供居家檢疫或隔離民眾處理垃圾的方式、聯繫單位等；勞工局也提醒家庭、工廠雇主對移工健康的注意事項，加強宣導移工外出的防疫作為，市府將持續關心市民，做好防疫。

盧秀燕強調，儘管新冠肺炎疫情嚴峻，但同時其他疾病，如登革熱、流感等也需積極防治，請各單位務必做好防疫作為，切勿疏忽大意；因疫情關係，民眾恐減少至醫療院所施打疫苗，也請各醫療單位做好防護、分流措施，讓民眾可安心前來。

(中時 )