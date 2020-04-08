淡水三芝九庄輪祀保生大帝今登場300人改車巡2小時結束（戴上容攝）

新冠肺炎疫情不止，新北市長侯友宜下令大型宗教活動停辦或延期，但淡水三芝九庄輪祀保生大帝堅持舉辦，在市府及民代協調下今年改為車巡遶境，8日上午車隊出發，廟方也遵守與市府共識，人員全程配戴口罩，沿途不停靠，並縮短為2小時結束。

淡水三芝九庄輪祀保生大帝源自清朝是百年無形文化資產，因保生大帝未建廟，由九個「庄」輪祀，每年保生大帝聖誕於農曆3月15日前後舉辦遶境，並過庄至該年輪祀的街庄爐主家，隨著新型冠狀病毒疫情持續升溫，境外移入確診個案暴增，繞境仍堅持舉行引發民眾熱議。

民政局長柯慶忠表示，經局處、民代、淡水區長巫宗仁、九庄保生大帝管理委員會共同研議，最後經向神明請示擲筊，決定取消原本2000人規模遶境活動，改以車巡方式舉辦過庄輪祀儀式，並且配合政府防疫措施，來降低民眾的恐慌。

淡水三芝九庄輪祀保生大帝過庄慶典活動車遊隊伍，8日9時由集應廟出發，參加車隊16隊，其中汽車53輛、機車33台，人數大約300人，民政局事前要求廟方整理參與人員名冊，以利後續追蹤，出發前由淡水分局警員及里長們實施量體溫、點名，確保人員健康狀況，車上配有消毒酒精，車巡自上午9時開始，2小時結束。

(中時 )