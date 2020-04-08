陳淑芬／台中報導

台中市太平區傳出6歲女童在公園玩耍，疑遭陳姓遊覽車司機性侵案，警方移送台中地檢署，檢察官今天進行複訊後，依加重強制性交罪向法院聲請羈押。

據了解，6歲女童昨天晚間獨自在住家公園附近玩耍，遭55歲陳男尾隨性侵，女童返家後向家人哭訴下體疼痛，家人向里長求援報警，里長PO網提醒附近民眾協尋狼跡，警方並調閱附近監視器影像，循線搜尋逮捕陳男。

陳男到案辯稱，他因一時衝動而尾隨女童侵害。

檢察官今天複訊後，以陳男所涉為7年以上重罪，有逃亡之虞，而向法院聲請羈押禁見。

(中時 )