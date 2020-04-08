娛樂稅減徵736萬元 電影院業者受惠 15:552020/04/08 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今（8）日在政院紓困記者會指出，財政部疫情期間提供娛樂稅減徵優惠，只要是受疫情影響無營業或營業收入降低，可向地方稅局申請扣除未營業天數或未使用之娛樂設施按比例核減查定稅額。 截至今年4月6日止，我國申請重新查定課徵的娛樂業者989件，減少查定課徵娛樂稅額約736萬元，主要為遊樂場、電影院等受惠。 (工商 ) #娛樂稅 #電影院 #財政部 也許您會感興趣 推薦閱讀 財部示警 台灣 小心遭列匯率操縱國 04:092020/04/05 財經要聞 宅經濟夯 境外電商發票數暴增 04:102020/04/06 財經焦點 新冠肺炎攪局！賴雅妍、禾浩辰《逃出立法院》下週上映急喊卡 13:422020/04/06 娛樂 寄口罩給二等親 免辦理出口報關 18:412020/04/06 生活 財政部督導公股銀行配合辦理紓困貸款措施 19:352020/04/06 財經 企業宜啟動彈性、異地上班 04:102020/04/07 財經要聞 購物專家熱愛野戰！自爆電影院、路肩激情...超狂發言網傻眼 08:192020/04/07 娛樂 疫情影響 查定娛樂業者新北4到6月減收30％娛樂稅 11:572020/04/07 生活 娃娃機等業者 娛樂稅減３成３個月 04:102020/04/08 地方新聞 疫起看電影！台灣寬頻引進HBO GO行動電影院 15:412020/04/08 財經 財經熱門新聞 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 油價大暴走、台塑四寶度寒冬 逢低買進的好時機來了？ - 財經 減產大條了！沙俄拖老美下水 川普驚爆1句 - 財經 認賠航空股？從巴菲特抄底失敗 發現重大落底訊息！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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