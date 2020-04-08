財政部今（8）日在政院紓困記者會指出，財政部疫情期間提供娛樂稅減徵優惠，只要是受疫情影響無營業或營業收入降低，可向地方稅局申請扣除未營業天數或未使用之娛樂設施按比例核減查定稅額。

截至今年4月6日止，我國申請重新查定課徵的娛樂業者989件，減少查定課徵娛樂稅額約736萬元，主要為遊樂場、電影院等受惠。

(工商 )