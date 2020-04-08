慧洋-KY（2637）8日公告第一季自結財報，3月合併營收為9.40億元，營業利益0.63億元，分別較上個月增加11.25％與117.26％，顯示本業營運狀況已有好轉，但因匯率等評價損失使得單月稅前虧損為0.93億元，每股稅前虧損則為0.13元，累計今年首季稅前虧損1.23億元，每股稅前虧損0.18元。

慧洋說明，今年第一季因新冠肺炎疫情，繼中國後全球各國陸續採行停工、邊境管制等防疫措施，擾亂全球運輸狀況，而慧洋也順勢在現貨市場波動劇變期間安排許多船隻進塢維修，致使今年第一季營運狀況略低於預期。然而隨中國陸續復工，以及各海事組織呼籲保持貨物貿易流暢的情況下，3月份起整體海運狀況開始好轉。

慧洋是以美元做為功能性貨幣，3月份因為日圓對美元升值，讓公司出現約150萬美元匯兌損失，加上股價評價損失與利息支出等，整體仍出現虧損。

今年慧洋預計交付7艘節能新船，其中2艘裝有脫硫器設備，截至目前為止已順利交付3艘新船，目前旗下總計132艘船舶，船齡為6.9年。

慧洋指出，今年對散裝航運業將會是嚴峻的一年，而公司因有部分長約保護，營運風險較低，仍看好下半年疫情影響趨緩後，散裝航運市場有機會反彈。

公司分析，2020開春以來受到新冠肺炎疫情影響全球海運狀況，使散裝航運業第一季淡季更淡，然隨著中國陸續復工，加上國際航運公會（ICS）及國際港口協會（IAPH）共同呼籲即使在人員入境管制的情況下，仍允許商用船舶停靠碼頭裝卸貨，以確保供應鏈開放及全球海洋運輸正常運作，民生必需品及原物料、糧食運送能維持貿易通暢，使得BDI指數緩步走揚，公司本業獲利也已逐漸回穩，3月份合併營收及營業利益分別較上個月成長11.25％與117.26％，第二季起可望逐步回升。

慧洋表示，3月底集團總計交付2艘節能新船，其中由川崎打造的6.1萬載重噸超輕便型新船「Amis Unicorn」交船，船隻已加裝脫硫器設備，使船隊運力再升級，另一艘由聯合造船廠JMU建造的8.24萬載重噸卡姆薩型「Sakizaya Star」則為NOx Tier lll環保節能船，已訂有簽訂1年以上長期租約，毛利率將近五成。截至目前，慧洋集團旗下總計132艘船舶，平均船齡為6.9年。

展望2020，散裝航運市場本因船舶供給減少以及限硫令的實施，景氣有轉佳的機會，然而因第一季新冠肺炎疫情爆發，各國皆採取嚴峻的防疫措施而打亂了市場動能，使得現貨市場運價指數大跌，而慧洋因有部分長約保護，風險波動程度較為平緩，目前也已有三艘即將到期之船舶提早鎖定第三季換約，毛利率可達四成以上，顯示期貨市場交易仍然活絡，航運業界對於前景仍具信心，慧洋也看好因新冠肺炎而掩蓋的全球新型節能減碳新船供給不足的事實，將在疫情結束後浮出水面，散裝航運市場有機會恢復榮景。

(工商 )