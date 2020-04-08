(財長蘇建榮。圖／林昱均攝）

財政部今（8）日在立院紓困記者會指出，受疫情影響，飯店未使用樓層、營利事業停業或營業面積縮減，各地方稅稽徵機關可依據屋主申請，由營業用稅率3％改按非住家非營業用稅率2％或其他住家用稅率課稅，降低房屋稅負擔。

財政部統計，截至今年4月6日，各地方稅稽徵機關受理核定飯店申請降低今年房屋稅共計300件，稅額約3,879萬元。

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