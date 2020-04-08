旅宿業停業 可申請降減少房屋稅 15:552020/04/08 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 (財長蘇建榮。圖／林昱均攝） 財政部今（8）日在立院紓困記者會指出，受疫情影響，飯店未使用樓層、營利事業停業或營業面積縮減，各地方稅稽徵機關可依據屋主申請，由營業用稅率3％改按非住家非營業用稅率2％或其他住家用稅率課稅，降低房屋稅負擔。 財政部統計，截至今年4月6日，各地方稅稽徵機關受理核定飯店申請降低今年房屋稅共計300件，稅額約3,879萬元。 (工商 ) #申請 #房屋稅 #稅率 #停業 #飯店 也許您會感興趣 推薦閱讀 飢寒起盜心 恐成治安破口 04:102020/04/05 社會新聞 飯店Long Stay抗疫 六福居每晚最低1500 福華下殺近2折 04:102020/04/05 時尚消費 台中夜店停業14天開張首日 酒客叫囂：跟前立委的 11:122020/04/05 社會 清明連假住房率 城郊兩樣情 04:102020/04/06 財經焦點 怕成箭靶 飯店業敢喜不敢言 04:102020/04/06 財經焦點 北市近9成隔離、檢疫民眾使用線上申請補償金 13:222020/04/06 生活 「戶戶送」外送平台4月10日正式終止台灣市場運營 15:392020/04/06 旅遊 廣州出現非洲輸入病例 黑人聚居區已停業封路 12:272020/04/07 兩岸 客人打爆電話「不准關門」 天廚菜館不停業了 20:342020/04/07 生活 大轉變 天廚菜館不停業了 21:582020/04/07 旅遊 財經熱門新聞 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 減產大條了！沙俄拖老美下水 川普驚爆1句 - 財經 沙俄減產有「鬼」？油價又崩藏內幕 - 財經 跟著股市V？專家曝美經濟復甦慘況 - 財經 疫情擊垮美國經濟？私募巨頭曝慘烈數字 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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