新冠肺炎疫情蔓延全球，目前國內確診病例仍以境外移入為主，相對於大陸、日本、韓國，台灣疫情控制備受肯定，根據近日公布的一份國際榜單，台灣在「最安全國家」中排行第五名，至於全球最安全國家第一名是位於中東地區的以色列，最令人意外的是，鄰近國家都是這次新冠肺炎的重創區域。

根據《Deep Knowledge Group》網站近日公布的榜單，目前全球最安全國家前五名依序是：以色列、新加坡、紐西蘭、香港及台灣，雖然中東地區是這次新冠肺炎的重災區，但相對於周圍鄰國災情，以色列透過手機App應用程式，警示活動範圍與新冠肺炎病患重疊的用戶，有效控管疫情大流行。

排名第五的台灣，防疫在國際上備受肯定，不少國家都公開讚揚，包括美國微軟創辦人比爾蓋茲、美國資深藝人芭芭拉史翠珊，都曾公開讚美台灣的超前部署，WHO也發表聲明，正面回應台灣參與案，並表示將台灣衛生當局的最佳做法分享給全球。

至於全球安全風險黑名單依序是：美國、義大利、印度、西班牙及伊拉克，世界強國美國因確診數居冠成為黑名單榜首，緊跟在後的則是死亡人數最多、醫療系統幾乎崩潰的義大利。

(中時電子報)