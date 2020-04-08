遊覽車司機涉性侵6歲女童 惡性重大檢聲請羈押 15:522020/04/08 中時電子報 陳淑芬 、 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 太平警方在晚間七點獲報後即在八點在附近找到涉案的陳姓男子，並將他帶回問訊，檢方今天聲請羈押。（馮惠宜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市太平區傳出6歲女童在公園玩耍，疑遭陳姓遊覽車司機性侵案，警方移送台中地檢署，檢察官今天進行複訊後，依加重強制性交罪向法院聲請羈押。 據了解，6歲女童昨天晚間獨自在住家公園附近玩耍，遭55歲陳男尾隨性侵，女童返家後向家人哭訴下體疼痛，家人向里長求援報警，里長PO網提醒附近民眾協尋狼跡，警方並調閱附近監視器影像，循線搜尋逮捕陳男。 陳男到案辯稱，他因一時衝動而尾隨女童侵害。檢察官今天複訊後，以陳男所涉為7年以上重罪，有逃亡之虞，而向法院聲請羈押禁見。 (中時電子報) #女童 #性侵 #里長 #6歲 #聲請羈押 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中75歲父騎車載43歲身障兒摔車雙亡 肇因待釐清 16:232020/04/05 社會 蒙古最兇猛皇后 31歲搶7歲男童為夫 20:222020/04/05 歷史 中市居家檢疫趴趴走想喝珍奶 菸癮發作買菸恐付重罰代價 19:482020/04/06 生活 消失10年 女歌手勇敢公開被囚禁迷姦經過：我終於自由了 23:262020/04/06 娛樂 隔離者眾 里長嘆無力監控 04:102020/04/07 政治要聞 一起防疫！永和里長發防疫酒精 15:192020/04/07 生活 台中驚傳女童疑遭侵犯 警火速逮惡狼偵訊 21:462020/04/07 社會 新北市議員王淑慧涉貪汙400萬 聲請羈押禁見 01:332020/04/08 社會 6歲女童公園玩 遭抱走性侵 04:102020/04/08 社會新聞 石頭里長反罷韓觸法 橋檢起訴 10:552020/04/08 社會 社會熱門新聞 馬英九控名嘴陳敏鳳逆轉勝 需賠60萬並登報道歉 - 社會 國內最大追劇盜版網 「楓林網」2主嫌為台大碩士 - 社會 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 - 社會 蔡依林抗疫歌惹議 館長狂酸：敢講中華民國加油？ - 社會 裸女圍條浴巾在飯店點了泡麵還幹了這事… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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