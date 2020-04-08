三星(Samsung) Galaxy S20 系列的晶片之爭，仍在持續中。外媒指出，三星今年有別以往，在南韓市場選擇推出採用高通 Snapdragon 865 處理器的 Galaxy S20 系列，而非採用三星 Exynos 990 處理器的版本，讓 Exynos 研發團隊感到被羞辱。此舉無非是三星打臉自己，讓先前宣稱兩款晶片效能一致的說法，更難成立！

三星今年在 Galaxy S20 系列旗艦手機中，持續使用了雙處理器的策略，由於這已行之有年，可說是稀鬆平常之舉。但因為有網友發起請願，要求三星別持續在不同市場推出不同處理器(高通 Snapdragon 與三星 Exynos)版本，並點到兩者在效能上明顯有別。對此，三星日前已發出聲明，澄清兩者效能一致。但又爆出三星今年選擇在 Home Market，也就是南韓推出搭載高通 Snapdragon 865 的 Galaxy S20 系列，可說是自相矛盾的行動。

高通 Snapdragon 865 處理器以及三星 Exynos 990 處理器。(摘自高通／三星官網)

《SamMobile》引述來自南韓的報告指出，三星今年決定不循往例，選擇在南韓地區開賣搭載 Snapdragon 處理器的 Galaxy S20 系列，讓南韓地區的員工感到相當震驚。其中負責研發 Exynos 處理器的三星 LSI 事業群團隊，更是感到被羞辱(humiliated)。報導指出，三星今年選擇這麼做，主要是在經過多方面的評估與測試後，Exynos 990 處理器的效能與表現，仍舊無法與 Saapdragon 865 相提並論有關。這一點，可說是正面牴觸了三星之前所發表的聲明，讓人是霧裡看花。

只要三星持續在旗艦手機中採用雙處理器的策略，Exynos 與 Snapdragon 的優劣之爭就難以平息。但即便如此，要三星放棄此策略，難度可說是相當高。排除發售 Exynos 處理器所帶來的營收因素，Exynos 處理器的存在可以在高通 Snapdragon 處理器遭遇難題時緊急補上，還能夠做為三星跟高通在晶片上議價的有利條件。因此，雖然有不少使用者加入請願，期待三星可以改變作法，但是要動搖這項決策，恐怕是需要更大的力量才有望成真。

(中時電子報)