調查局長呂文忠8日表示，調查局偵辦疫情假訊息迄今已結案73案、移送47案、66人，另查辦囤積哄抬防疫物資案，已結案44案，移送16案、29人。他強調，調查局已於4月6日正式成立「資安工作站」，專責辦理假訊息、電腦犯罪、駭客案件，有信心強力偵辦相關案件，打擊假訊息案。

法務部長蔡清祥表示，由於自2018年九合一選舉，及去年選統大選，境外假訊息一再影響我國選舉選舉，因此由調查局成立假訊息防制中心，而目前正值新冠肺炎疫情嚴峻之際，為了防範境外假訊息攻擊，影響國內防疫工作，他建議高層將假訊息防制中心改制為資安工作站。

呂文忠表示，調查局偵辦疫情假訊息，共接獲1053件情資，立案359案，迄今已結案73案、移送47人案、66人，其中嚴重特殊傳染病條例20案、傳染病防治法27案，目前有31案偵查中。

另調查局查辦囤積哄抬防疫物資案，共接獲335件情資，立案138案，其中囤積哄抬有102案，另未經核准製造、輸入、誇大藥效違反藥事法或刑法者有36案，目前已結案44案，移送16案、29人，包括3個公司法人，目前有94案偵辦中。

(中時 )