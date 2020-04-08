四技二專暨二技統測、國中教育會考及大學指考將陸續登場，在疫情嚴峻下，台積電公司今天捐贈100台熱像儀給教育部，將在這三個大型考試中使用。教育部長潘文忠表示，除非疫情產生重大變化，否則這三大升學考試皆會如期舉行。

四技二專統測在5月2日及3日、國中教育會考在5月16日及17日、大學指考在7月3日至5日舉行，教育部為這三大升學考試展開防疫作業，包括試場消毒、體溫量測、預備（發燒）試場、試場動線安排，及其物資整備工作。

台積電今天捐贈100台熱像儀，將優先用於四技二專暨二技統測大型分區試場使用，以每間分區學校1台、超過50個試場（教室）增配1台等原則分配，計將配送擔任分區的學校有科技大學23校、一般大學2校、高中45校，並將於4月8日起陸續至各校安裝。

教育部表示，後續將依四技二專暨二技統測補考、國中教育會考及其補考、大學指考及其補考的試場需求，彈性運用。考試完成後，將視擔任試場學校防疫需求留用，或轉移至其他技專校院使用。

教育部長潘文忠感謝台積電慷慨解囊，讓三大升學考試能透過熱像儀的運用，加快考試當日考生體溫量測的試務工作。教育部並已針對三大升學考試所需的防疫物資，包括額溫槍、消毒酒精等縝密規畫中，會逐步安排到位，讓考試順利舉行。

疫情這麼嚴峻，考試時間會改變嗎？潘文忠說，除非疫情產生重大變化，否則三大升學考試會如期舉行，他建議考生注意身心健康、及避免出入人潮擁擠場所，屆時才能順利參加考試。

(中時 )