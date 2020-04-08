今年鼓舞篩檢再加碼，除了送健康券，擴大結合地方和農會優質農特產品，還有神祕的家電大獎，共超過1000份。（吳敏菁攝）

今年鼓舞篩檢再加碼，除了送健康券，擴大結合地方和農會優質農特產品，還有神祕的家電大獎，共超過1000份。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局運用台中火力發電廠撥付的促協金，投入伸港鄉、線西鄉、和美鎮3鄉鎮癌症篩檢，自開辦以來，提升12％篩檢率，去年2萬2000多人次參檢，檢出1300多人疑似為癌症或癌前病變的個案，今年鼓舞篩檢再加碼，除了送健康券，擴大結合地方和農會優質農特產品，還有神祕的家電大獎，共超過1000份。

縣長王惠美表示，彰化縣持續推動萬人健檢讓縣民的平均壽命增加1歲，4月原是辦理萬人健檢的時候，今年因為防疫，擔心發生群聚感染，沒辦理群聚性萬人健檢，但各醫療院所還是有健康檢查、癌症篩檢等服務。縣府並運用台中火力發電廠撥付的促協金回饋給設籍和美、線西、伸港並且符合癌症篩檢資格的鄉親，進行癌症篩檢，包含子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌等。

線西鄉長蘇韋峻指出，這次活動禮物豐富，鼓勵參加癌症篩檢，讓大家更加健康，癌症不可怕，提早發現、提早發現、提早治療，治癒的成功率很高。

伸港鄉長曾煥彰表示，感謝縣府團隊將台中火力發電廠回饋金用於照顧和美、線西、伸港三鄉鎮鄉親的身體健康，伸港鄉盛產蔥蒜，歡迎大家有機會多來伸港走走。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，根據健保署醫療支出統計，健保用於前10大癌症治療費用每年高達800多億，若能更早接受癌症篩檢，就能帶來更高的初期癌症診斷率，甚至是癌前病變，這對患者治癒率、間接降低癌症死亡率及減少往後醫療費用支出有很大助益。

今年鼓舞篩檢再加碼，除了送健康券，擴大結合地方和農會優質農特產品，還有神祕的家電大獎，共超過1000份。（吳敏菁攝）

彰化縣自從舉辦「防癌篩檢送禮券」活動，民眾熱烈反應，比起2016年未辦理活動整體篩檢提升至少12％。今年活動從元旦起到7月31日，只要設籍在伸港鄉、線西鄉、和美鎮之民眾符合下列條件之一，每完成1項癌症篩檢者除送健康券100元超市禮券外，還能獲得1次抽獎機會，預計於10月下旬公開抽出，篩檢越多抽獎機會越多。

(中時 )