全球工控儲存領導廠宜鼎(5289)長期專注於工業領域，疫情對公司營運影響有限，第一季穩健達標。因應市場需求，新推出NVMe Gen 3 x 4 固態硬碟系列，持續擴大工業級儲存第一的市占規模。

工業級SSD大廠innodisk宜鼎國際，近期正式推出NVMe PCIe最新SSD產品線，因應PCIeGen3持續壯大的市場需求。本次推出的NVMe PCIe Gen 3 x 4 SSD系列，包含3TG3-P(with DRAM)、3TE6、3TG6-P(with DRAM)，並以2TB大容量的規格，帶領工控SSD走向高容量、高穩定，高效能的儲存時代。宜鼎的工業級PCIe SSD系列目前已接獲歐美車用市場需求，預計將於第二季開始陸續出貨。

宜鼎已公布3月營收為7.41億元，創下近14個月以來新高；第一季營收20.32億元，比去年第四季的18.28億元增長約11.14%，也比去年同期成長5.61%。

宜鼎以深耕工業市場以及高度掌握通路端的競爭優勢，保持靈活的經營彈性，也讓NAND Flash原廠在價格與供貨上，都願意給予更多支援。宜鼎具備成熟的工業等級SATA以及PCIe Gen3系列SSD解決方案，加上長期穩定供貨的完整高、中、低階產品線，近年來已經在快速成長的工業級SSD市場穩健佈局，確立國際品牌的重要地位。

宜鼎最新推出的NVMe PCIe Gen 3 SSD系列，具備M.2 2280以及2242等外形規格，最大容量可到2TB，皆通過工業等級寬溫-40℃到85℃測試，並且具備ECC、LDPC等端對端資料保護技術，同時在資料安全保護方面，可支援TCG Opal 2.0、eDrive IEEE1667等數據加密技術，以及AES-256資料安全協定等。

宜鼎工業等級的NVMePCIe Gen 3 x 4 SSD 3TE6，在經過連續讀取與寫入的評測中，沒有震盪掉速的情形，顯示宜鼎SSD高度穩定的優異讀寫表現。

(時報資訊)