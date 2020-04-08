新冠病毒全球擴散下，醫藥用口罩短缺!有艦於此，三洋紡(1472)預計於今年4月下旬推出長纖科技防疫圍巾。

三洋紡繼長纖科技PPF(Power Protective Fighter)布口罩之後，又在全台灣30個包括新光三越、遠東百貨、高雄夢時代、微風南京等威爾斯、WB、PIP等的櫃點上架銷售防疫抗菌水洗枕。接著也將Genuine Solution (簡稱GS)品牌授權子公司三洋夢工場，預計於今年4月下旬再推出長纖科技防疫圍巾。

圍巾、頭巾等主要用途係防止自己的口沫暴露在環境中，造成他人感染，著重在保護他人同時減少用手觸碰臉部的次數，保護自己免於染疫，促使三洋紡研發設計防疫圍巾的商機機會。

三洋紡表示，為協助解決醫院防護設備短缺的問題更加嚴重，降低醫療等級口罩使用需求，目前公司已與多年合作之成衣廠、紡織廠一同初步規劃以試產2萬條防疫圍巾的產能生產，其防疫圍巾也將採用三洋紡織所生產之抗菌夢纖維DreamFel製作，運用通過OEKO-TEX STANDARD 100無毒抑敏及親膚一級認證的夢纖維之含水率低、親膚、隔絕外界污染的特性，來達到有效抗菌的防護作用，並通過SGS CNS14945 L1030抗菌認證。

三洋紡108年累計營收4億5295萬元，營業毛利3879.9萬元，毛利率8.57%，營業淨利7718.9萬元，營益率17.04%，稅前盈餘7338.6萬元，淨利5545.7萬7000元，EPS 1.23元。

(時報資訊)