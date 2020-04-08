今年「以文會友．書海狀元」文狀元選拔競賽全縣複賽，因新冠肺炎疫情影響，改以線上直播抽題，並在各校擇定試場考試。8日苗栗縣長徐耀昌與教育處長邱廷岳為各年級寫作比賽抽題，結束由各校上傳學生作品。
文狀元寫作競賽今年邁入第8年，以往考生都聚集在巨蛋體育場進行全縣複賽，邱廷岳表示，文狀元競賽為培養學子閱讀與發揮寫作的表現舞台，今年因應新冠肺炎疫情，避免群聚感染疑慮，改由線上視訊抽題，學生在各校應考、由各校跨校監考，力求公平。
文狀元寫作競賽開列書單，鼓勵學生閱讀，並融會貫通進行寫作，比照正式考試的嚴謹規格，8日徐耀昌與邱廷岳在縣立圖書館4樓線上直播抽出考題，學生則在各校進行複賽，比賽結束上傳學生作品，9日進行閱卷評審。
邱廷岳說明，今年文狀元複賽全縣國小5、6年級組318人、國中7、8年級組310人，共628位寫作好手針對現場抽出的考題，依命題內容進行現場90分鐘寫作，各組將選出1位狀元、2位榜眼、3位探花、5位進士及15位秀才，頒發5000元至1000元不等的獎金與獎牌，優秀作品則編輯出版送給參賽選手、學校與公共圖書館，成為學習楷模。
徐耀昌表示，閱讀是寫作之母，寫作基礎建立在過往閱讀經驗的累積，透過文狀元閱讀活動，引發創意及與人溝通、互動能力，盼學子能透過閱讀，讀書、讀人、讀世界，不僅開展視野、增加知識，更遇見更好的自己。
(中時 )
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