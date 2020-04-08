台南市七股區近年推動生態觀光，目前有6家業者、15艘娛樂漁筏載客遊玩，但受到新冠肺炎疫情影響，遊客不上門，生意幾乎停擺，但卻找不到適合的紓困項目補助。（莊曜聰攝）

台南市七股區近年推生態遊程，遊客可搭娛樂漁筏參觀沙洲、遊覽潟湖風光，大啖烤蚵、烤海鮮等，但近來受到新冠肺炎疫情衝擊，來客數慘跌，生意一落千丈，雖然政府針對相關產業提出紓困方案，但娛樂船筏既不算觀光業也非公共運輸，並無適用的紓困項目，農委會漁業署提供漁民貸款利息補貼也無實質幫助，讓業者直喊苦，大嘆撐不下去。

台南市政府訂定「台南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例」，由農業局輔導轄屬漁筏漁民業者兼營娛樂漁筏，讓漁民可發展觀光，經過多年經營與推廣，目前七股區共有6家業者，15艘觀光膠筏，分別在龍山的下山漁港、海寮碼頭、六孔碼頭及南灣碼頭，業者投入資金改善設備，也吸引不少外國遊客前來。

但新冠肺炎疫情持續，重創當地觀光，龍海號業者林明德表示，現在狀況可說是10年來最慘，校外教學、員工旅遊及遊覽車的團客都沒了，從2月迄今光是取消預訂的就超過3000人次，現在平日根本沒人上門，假日也僅出動1艘船載客，場內2名正職員工閒得發慌，光是清潔打掃環境，自嘲「不鏽鋼桌面擦到都能當鏡子了」，真正等無人。

鄭姓業者也大吐苦水，遊客不見了，每月還是得固定支出，包括船隻保養維護、船隻保險、解說員講師費等林林總總，日復一日入不敷出，壓力大到喘不過氣來，大家都有繳納營業稅、娛樂稅，但卻拿不到政府紓困，只能自求多福。

娛樂漁筏業者向台南市議員方一峰陳情，日前與南市府農業局、觀光旅遊局、台江國家公園管理處開會討論，將向中央主管機關反映，新增紓困輔導項目，希望協助娛樂漁筏業者度過這段艱困時期，有業者也建議，希望能比照休閒農業產業紓困振興輔導措施納入，補助薪資及軟硬體改善。

(中時 )