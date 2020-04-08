儘管俄羅斯的新冠病毒(COVID-19)感染情況仍在增加，但普丁總總不打算取消5月9日的勝利日遊行，畢竟對俄國而言，這一天就相當於國慶日，而且今年是蘇聯擊敗納粹德國的75週年，還要比往年更盛大一些，現已確定俄羅斯軍方會動員75架軍機，飛過紅場上空。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，為紀念「衛國戰爭勝利75週年」，俄羅斯國防部將動員55架飛機、20架直升機，目前已知總共75架飛機，包括4架最新銳的Su-57。

塔斯社週二報導，目前已知參與大遊行的軍機，有波里耶夫(Beriev) A-50空中預警機、伊留申(Ilyushin )Il-76運輸機、圖波列夫(Tupolev )Tu-95MS、Tu-160、Tu-22M3轟炸機，米格(Mikoyán & Gurévich )MiG-29、MiG-35，蘇愷(Sukhoi)Su-24、Su-34戰鬥轟炸機，Su-30、Su-35戰鬥機，第五代戰機Su-57也會亮相。另外， 一架Tu-160飛機將和一架Il-78加油機，將在遊行期間表演空中加油。

除了飛機以外，還有各種直升機，包括米爾(Mir)Mi-8 、Mi-20、Mi-28N，Mi-35 ，以及卡莫夫(Kamov )Ka-52。

週一，勝利日遊行的第一次綵排，莫斯科附近的阿拉比諾(Alabino)訓練場進行。

勝利紀念日是俄羅斯最重要的國定紀念日，因為這是少數俄國與歐洲共同的的歷史回憶，衛報報導，原本今年法國總統馬克宏可能會出席俄國勝利日遊行，不過受新冠病毒影響，現在行程不確定。

(中時電子報)