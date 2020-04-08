新冠肺炎疫情日趨嚴峻，網路流傳「新冠肺炎口服疫苗已出現特效藥，僅15cc就有效，連日本也要求藥」、「陳時中說，今有幾例在辦公桌上，沒空，尚未批准」等假訊息，調查局8日表示，調查局已分別約談2名陳姓網友調查，將依法移送偵辦。
調查局表示，LINE謠傳「這是新冠肺炎的口服疫苗25cc，另外，特效藥是15cc，該特效藥各國其中日本要求救過，目前女兒服務的長○公司，有一男同事確診人在日本…」假訊息。
經調查局溯源調查，是台北陳姓女子所散布，台北市調查處4月2日約談陳女到案，其中「有一男同事確診人在日本」則是他胡亂編造，將依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及「傳染病防治法」移送法辦。
另臉書謠傳「陳時中說，今新增確診23例，累積到100例，另還有幾幾例在辦公桌上，沒空，尚未批准。阿!每日確診例是可調整的？」假訊息。
調查局表示，這是陳時中說「所以我們今天大概是100例，那解隔離的…解隔離的今天在我辦公桌上好像還有幾例，因為實在太忙了，還沒有批…」。網路假訊息故意將解隔離個案混為確診病例。
調查局查出，這是由台北陳姓男子所散布，新北市調查處24日約談陳男到案，將依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。
(中時 )
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