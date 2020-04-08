財政部今（8）日公布3月進出口統計，反映新冠肺炎疫情衝擊，我國3月出口值為282.7億美元，相比去年3月衰退0.6％，較原先預期的5％更少，主因是陸3月產線復工情況加速，減緩我國塑化及機械產業鏈衝擊。

若以長短期因素來看，官員表示，長期而言仍有中美貿易戰正向發展、5G與AI新興商機、廠商產能移回台灣等利多；惟新冠肺炎疫情肆虐全球形成短期衝擊，且後續發展尚未明朗，全球消費力道與原物料價格如原油已受嚴重影響，無形中壓縮出口動能。

如今大陸企業紛紛復工，但官員認為，陸企受限於現金流緊縮、投資轉趨保守，已影響我國3月外銷情況。她指出，我國3、4月將是疫情主要關鍵，行政院主計總處2月初已下修我國今年經濟成長率，從2.72％下修0.35百分點、變成2.37％。

此外，3月以來行政院主計總處也在評估疫情，如果疫情三個月就結束，那就會維持2.37％，但如果延長到六個月，出口動能未能發揮，我國經濟成長率可能將下修到1.82％。

(工商 )