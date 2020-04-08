電梯大廠崇友實業今(8)日公布3月合併營收攀升至3.89億逾元，是同期第三高，較去年同期成長15.05％。崇友表示，3月合併營收增長主因是桃園青埔商業大樓、高雄橋頭住宅大樓、淡海新市鎮集合住宅社區等新梯與汰舊換新訂單出貨，完工認列營收。

崇友趕在8日下午4點參加櫃買中心舉辦線上法說會公布3月及第一季合併營收，3月合併營收3.89億逾元，月增加30.89％；年成長15.05％；合併營收第一季合併營收9.98億餘元，年減幅縮至3.13％。

崇友表示，今年第一季新梯暨汰舊換新、維修保養佔營收比重分別是49.97％、50.03％，維修保養累積台數增加至36,000台以上，持續挹注集團良好營運現金流入。崇友新梯業務持續採取多品牌接單、案源結構優化等策略，中高端電梯品牌「堅尼西斯」致力推行電梯智能化，成功研發廣泛適用於商辦、飯店及百貨等場域「群眾檢知」及「無人檢出」系統，有效靈活調配電梯調度與強化電梯運轉效率，加上高度客製化技術實力，第一季堅尼西斯品牌台數占新梯比重自去年同期8.88％提升至12.75％，隨著台灣商用不動產及高樓層建築需求持續增溫，可帶動堅尼西斯品牌良好銷售動能。

崇友表示，崇友對2020年第二季，維持審慎樂觀看法。主因是看好台灣房市景氣持續回溫、台商回流趨勢不變、建商持續儲備土地庫存與積極推案等，均亦有助於提升未來新梯接單表現，第二季台大醫院電梯汰舊換新、中國醫藥大學等大型新梯建案有望陸續完工認列，加上台灣電梯平均使用年限邁向高齡化，帶動汰舊換新市場需求持續增溫，挹注新梯出貨台數保持良好動能，以及維修保養業務維持穩健成長趨勢，在三大業務保持良好成長動能中，可望帶動崇友整體營運更上層樓。

(工商 )