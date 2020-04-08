工業電腦廠廣錠（6441）公布2月自結獲利，單月稅後純益800萬元，成功較去年同期虧損100萬元轉盈，每股盈餘（EPS）0.27元；累計前2月稅後純益1,900萬元，EPS達0.63元，已超越去年全年0.08元，獲利顯著回升。

廣錠因有價證券近期股價異常，8日依櫃買中心通知公告近期財務資訊，受惠博弈大單出貨加持，2月營收達9,300萬元，年增2.32倍，稅前淨利1,000萬元，稅後純益800萬元，EPS為0.27元，優於去年同期的-0.03元。

根據廣錠公告資訊，前2月營收為2.19億元，稅前淨利2,400萬元，稅後純益1,900萬元，每股盈餘0.63元，比去年前2月每股賺0.02元跳增30.5倍。

法人指出，廣錠前2月營收、獲利亮眼，主要是由博弈訂單產品大舉出貨帶動，雖專案出貨暫告一段落，不過新接下儲能系統設備組裝3月開始挹注業績，增添營運動能，隨著儲能系統設備供貨速度加快，有機會進一步推升全年獲利表現。

(工商 )