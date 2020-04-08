中國工信部近日發布「推動5G加快發展通知」，欲全力推動5G基礎建設、應用推廣、技術發展等等，支持基礎電信企業以5G獨立組網為目標，加快推進主要城市的網路建設，此舉亦呼應中共總書記習近平先前所說，5G是大陸基建項目的重點，要全力發展這項「新基建」。陸媒報導，大陸三大電信營運商今年與5G相關資本支出預算高達1,800億元人民幣，超過一半以上的總預算，足見其重視程度。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶指出，新冠病毒疫情在2月達到高峰，目前在大陸境內已獲得基本控制，下一步持續觀察人工、物流、訂單等回復狀況。為加速復工狀況，近期大陸政府密集公布重大項目投資計劃，包括22個省市、總投資額高達51兆元人民幣的規劃，其中今年計劃落實的就有7.7兆元人民幣，包括各類型新基建：5G基站、數據中心、工業互聯網等等，而民間企業例如阿里巴巴、華為、中興通訊等也積極配合準備，為下一波科技潮流崛起做好準備；在物流方面，中國國家郵政局表示快遞復工人數已接近300萬人，復工率已超過90％；綜合以上跡象顯示，疫情已獲得初步控制，接下來靠著新基建拚加速復工，可望彌補第一季因疫情所造成的損失。

黃家慶指出，雖然目前兩會因疫情因素而延期，但可以肯定的是，5G相關供應鏈在十四五計劃中肯定會扮演舉足輕重的角色，這是全球無法避免的趨勢。近期雖因疫情因素而使得相關進程延遲，但趨勢可能會遲到，卻總不缺席，5G、大數據、AI等數位化基礎建設，被譽為是「新時代的電力和石油」，具有高附加價值，在國家政策大力支持經濟轉型、產業升級下，大陸經濟含金量提高，長期自然有利於股市正向發展。

(工商 )