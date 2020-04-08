新冠肺炎疫情持續延燒，目前口罩實名制的口罩數量，從原本7天3片提高為14天9片，並且政府表示目前是在產能充足的情況下，才會給予其它國家口罩支援，不過外界許多人表示為什麼不能滿足14天10片，讓大家上班時都有口罩可以戴？

台中市長盧秀燕在今（8）日主持防疫會議時表示，像中央呼籲，現在新冠肺炎疫情仍沒有趨緩，民眾需要更多口罩才能保護自己，希望可以讓每14天9片口罩，增加成14天10片，讓民眾出門時都有乾淨的口罩可以配戴。

（資料照／鄭清元攝）

而台北市長柯文哲今日早上也表示，按照他的理想狀態，口罩應該要每天一個，「難道假日我就不去百貨公司，就不出去玩嗎？」此外柯文哲也表示，以台灣的ICT技術，可以用自動販賣機來販售口罩，讓大家一次可以買到一個月份量的28片口罩。

而陳時中對此則表示，「這不是總量問題而是分配的問題，因為口罩是防疫物資，政府必須要對分配負責，目前供應量足夠，民眾先試過後如果有問題再一步步解決。」而且若是要改成一次買到28片口罩，反而會有爆量問題，讓原本的購買秩序遭到破壞。

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(中時電子報)