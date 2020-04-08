全球油市進入至關重要的一周，沙烏地、俄羅斯和其它產油國正在努力爭取召開一次旨在遏制油價暴跌的會議。原定於週一舉行的OPEC+緊急會議延期至4月9日舉行。此外，本週五舉行G20能源部長也將召開緊急會議。這將是G20首次為解決能源問題專門召開會議。這兩場會議對於已「分崩離析」的油市而言本來是非常重要，但分析師卻已表明，這次兩大會議，無法拯救油價。

目前為止，各產油國之間能否達成協議還不確定，美國是否參與談判也是一個未知數。下面，我們來看看在全球主要產油國在召開緊急會議前的產量情況，以及它們對減產協議的態度。

沙烏地阿拉伯：1200萬桶/日（4月）

沙烏地阿拉伯延期到OPEC+緊急會議後發佈月度石油定價，市場對此高度關注。沙烏地阿美表示，在OPEC+談崩後，它的產量將維持在歷史高位，至少持續到5月份，以爭奪市場份額。在4月的第一天，它將石油產量提高到1200萬桶/日以上。沙烏地已明確表示，這次不會承擔大部分減產份額。

俄羅斯：1129萬桶/日（3月）

據4位知情人士透露，俄羅斯的目標是在美國加入減產協議的前提下，與其它主要產油國減產100萬桶/日。俄羅斯總統普丁表示，全球石油產量可能會減少1000萬桶/日。但據匿名知情人士透露，俄羅斯不會同意承擔超過十分之一的全球減產份額。

美國：1300萬桶/日（3月底）

到目前為止，川普幾乎沒有表現出參與減產的意願。他甚至威脅說，如果油價保持在近二十年來的最低水平，則將徵收高額的石油關稅。但是，他也明確表示，他希望前盟友能夠達成削減產量的協議。

伊拉克：462萬桶/日（3月）

OPEC第二大產油國伊拉克對4月9日舉行的OPEC+緊急會議能達成新的產油協議感到樂觀。伊拉克油長在一份聲明中表示，所有產油國都在同一條船上，必須共同合作實現目標。新的減產協議需要OPEC+成員國、美國、加拿大和挪威等產油國的支持。

阿拉伯聯合大公國：300萬桶/日（3月）

繼沙烏地之後，OPEC第三大產油國也提高了產量。據知情人士透露，4月迄今為止，阿布扎比國家石油公司的日產量超過400萬桶。一位知情人士透露，該公司3月份產量為356萬桶/日。數據顯示，阿拉伯聯合大公國3月份原油和凝析油總產量超過1億桶。阿拉伯聯合大公國酋長週日表示，為確保石油市場穩定，OPEC+有必要召開緊急會議。

科威特：267萬桶/日（3月）

科威特國家通訊社援引科威特石油公司（Kuwait Petroleum Corp．）副總裁哈什姆（Hashem al Hashem）的話說，該國4月份石油日產量增至315萬桶，產量增幅與油田計劃產量一致。

奈及利亞：193萬桶/日（3月）

非洲最大產油國也在為爭奪市場份額而戰，以10多年來相對於國際基準的最低價格提供主要出口原油。此次該國表示願意幫助全球石油市場恢復穩定，奈及利亞石油資源部部長蒂米普·西爾瓦（Timipre Sylva）週一表示，奈及利亞準備好與其它產油國一起做出必要犧牲，以穩定原油市場，並防止原油價格暴跌導致全球經濟大崩潰。

此外，挪威也已被邀請參加4月9日舉行的石油生產國會議。挪威石油部表示，已準備好削減產量。如果其他生產商都同意大幅度減產，那麼挪威也將考慮減產。若作為非OPEC成員國的挪威也派代表出席週四的會議，這將是該國首次加入「OPEC+」產油國聯盟。

巴西也準備參與這次會議，巴西能源部長接到了沙烏地能源部長的致電，就石油市場情況交換意見，沙烏地還邀請巴西出席G20石油部長會議。巴西能源部長週一表示準備參會，共同研究穩定石油市場的方法。

可以看到，包括俄羅斯在內，多數主要產油國都表示有必要為了穩定油價進行減產，並且願意參與其中。

如今，所有人都在盯著減產協議，因為減產意味著油價有救了。但Oilprice分析師Arthur Berman卻並不這麼認為，首先他贊成全球減產計劃，但同時他也指出一個關鍵問題：這對穩定石油價格來說意義不大。

Arthur Berman將許多分析師的預期都整合到一個可能的場景中。基於對經濟可能關閉多久以及這將如何影響石油供應、需求和價格的預期，他預計，到2020年第二季度，全球石油日需求量最大將減少1800萬桶。與其他模型不同，它不包括第三季度經濟快速復甦的預期。

在Berman看來，他不認為全球經濟能夠在5月份開始復甦，最快也要到6月份才可能復甦。這意味著人們，包括企業，將不得不依靠央行憑空創造的貨幣來支撐，否則經濟將會崩潰。

需求如此疲軟，價格如此低廉，世界上大部分的生產商將被迫停產。俄羅斯和沙烏地可能同意減產的唯一原因是，它們現在明白，除了減產已經別無選擇。

毫無疑問，如果OPEC+達成減產協議，將導致油價上漲，至少在一段時間內是如此。問題是，在目前的情況下，供應下降的速度不可能和需求下降的速度一樣快。一旦市場意識到這一問題，價格可能會繼續大跌，甚至跌至比3月份更低的水平。

俄羅斯似乎也沒有對油價的回升抱有太大信心。雖然俄羅斯表示同意參會，但因擔心油價將在很長一段時間內保持在低位，俄羅斯正在囤積數千億美元的外匯儲備。

據荷蘭國際集團（ING Bank）的數據，俄羅斯在應急基金中儲備了約5500億美元，但俄羅斯總統普丁的支持措施僅佔俄羅斯GDP的2%左右。

(中時電子報)