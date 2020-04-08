75歲婦弄丟失智丈夫 淡水牙套妹警助返家 （民眾提供／戴上容新北傳真）

27日下午3時許，速食店員工帶著老婦人走進淡水警分局竹圍派出所，員工稱老婦人找不到患有失智症的丈夫，已經在速食店等候了約三個小時，因擔心她的身體狀況，所以請派出所幫忙，員警撥打老婦人丈夫的手機無應答，在持續撥打約一個小時後，曹老先生才終於接起電話，告知員警人在淡水捷運站附近，員警找到他的位置並送他回家，終於讓老婦人安下心來。

日前竹圍派出所走進一位步履蹣跚的年約75歲婦人，握著員警的手還不停地顫抖，吐露的字句無不顯露出慌張與擔憂，原來她的丈夫80歲曹老先生中午12點左右和她說要到速食店用餐，老婦人擔心患有失智症的先生在外安危，也隨後出門去他所說的店裡會合，豈料一等便是三個小時，撥打丈夫的電話也一直無人接聽，店員見老婦人時而起身張望，時而流露出不安的神情，又已經在原地等候了許久，上前關心後便帶著她到竹圍派出所請求協助。

警員李千鈴在聽完老婦人的描述之後，發現老婦人精神不穩定，便安撫著一定幫忙將丈夫找回來，並先將她送回家休息，一方面在轄內各處巡視，另一方面持續撥打曹老先生的手機。

在撥打將近一個小時後，老先生終於接起電話，員警連忙詢問他現在人在何處？曹老先生回答在速食店內，但不是竹圍地區的分店，而是淡水捷運站附近的速食店，員警聽聞後怕他因失智症找不到回家的路，便特地前往將他載返家，在家中焦急等待的老婦人看見丈夫回到家後喜極而泣，激動地抱著員警不斷道謝。

(中時 )