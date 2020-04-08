埔心鄉長張乘瑜說，聯繫黃三元家族成員，他們表示沒有要拆除的打算，可能因為黃家人有一些土地債權的紛爭，債權人才放話要拆掉故居。（吳建輝攝）

「黃三元故居」建於1939年，由日本建築師所設計，呈現閩南、和、洋融合風格，十分派別，建造至今已將近80年歷史。（吳建輝攝）

張乘瑜說，希望如順利列管保存，透過相關的藝文展覽，讓黃三元家族的歷史故事，再一次被重視。（吳建輝攝）

已故寶島歌王黃三元，位在彰化縣埔心鄉的祖屋，是一棟日式2層樓的巴洛克式洋房建築，最近傳出故居將要被拆除，黃家人表示，家族有部分土地賣給別人，但不會影響房子主權，但埔心鄉公所為避免黃三元的故居被拆除，緊急向彰化縣文化局提報申請，希望能列為有形文化資產，加以保存。

位在彰化縣埔心鄉的「黃三元故居」建於1939年，由當地仕紳黃義肇建，聘請日本建築師所設計，呈現閩南、和、洋融合風格，十分派別，建造至今已將近80年歷史，但外型與樣態依然不減當年風華，成為埔心鄉熱門的觀光景點。

埔心鄉長張乘瑜說，近來地方盛傳黃三元故居將拆除，因此主動聯繫黃三元家族成員，他們表示沒有要拆除的打算，黃三元故居產權原由黃家7人所有，其中1人因土地設定抵押借款，將自己持分部分拿去抵押，後續可能因為債權人拿不到錢引發其他紛爭，才放話要拆掉故居。

埔心鄉長張乘瑜表示，目前已經有向文化局提報申請，希望能列為有形文化資產，也與黃家人協商，他們也表示願意協助，未來公所協助申請相關補助，將故居整理翻修，透過相關的藝文展覽，再次讓黃三元家族過去讓人津津樂道的歷史故事，再一次被重視。

(中時 )