財政部公布3月出口概況，在新冠肺炎疫情衝擊下，3月出口由紅轉黑，年減0.6％。財政部表示，新冠肺炎疫情擴散至全球，各國紛紛採行邊境管制、隔離等防疫措施，直接衝擊消費、投資及生產活動運行，第2季出口勢將面臨相當壓力

根據財政部資料顯示，3月出口282.7億美元，雖為歷年同月第3高，較上月增11.4％，但較上年同月減0.6％；累計前3月出口787.0億 美元，較上年同期增3.7％，連續兩季正成長。

隨新冠肺炎疫情蔓延至歐美地區，加劇全球需求緊縮疑慮，國際原物料價格隨重挫，傳產貨品出口明顯弱化，不過，大陸產線復工加速，遠端辦公與電商等宅經濟順勢興起，以及5G通訊等新興科技持續發酵，正負互抵後，3月總出口為282.7億美元，較上年同月減0.6％； 進口254.8億美元，年增0.5％。累計第1季，出口較上年同期增3.7％，進口亦增3.5％。

3月主要出口貨品中，礦塑化產品、機械、基本金屬及其製品因油價、 鋼價急跌及需求萎縮，分別年減16.5％、13.1％、11.7％；電子零組件 因積體電路外銷續呈活絡，年增18.1％，出口值刷新紀錄；資通與視聽產品因基期已高，僅增0.2％。累計第1季以電子零組件、資通與視 聽產品出口表現最佳，規模值均創歷年同期新高，各增20.0％、7.9％，機械年減11.5％最為疲弱。

展望未來，財政部指出，由於5G通訊、高效能運算、人工智慧等新興科技持續 推展，遠距會議、教學等宅經濟商機加速崛起，廠商調升在台產能 配置之趨勢延續，均有利挹注我國出口，惟新冠肺炎疫情擴散至全球，各國紛紛採行邊境管制、隔離等防疫措施，直接衝擊消費、投資及生產活動運行，第 2 季出口勢將面臨相當壓力。

(中時 )