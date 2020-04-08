耕興(6146)3月合併營收為2.7億元，月增14.85％，年增3.82％；累計第1季合併營收為7.37億元，年成長4.16％。公司指出，在新冠肺炎疫情期間，啟動預算規模達208兆台幣新基建計劃，主要包含5G、人工智慧等七大領域，加速5G(第五代行動通訊)及AI等基礎建設的推動，耕興大陸實驗室已接獲多張5G智慧型手機的檢測訂單，目前整體復工率達98％，下周將全部復工，全力配合客戶新機款上市時程需求。

耕興表示，檢測產業是依終端產品研發的的Model數作測試，Model愈多收入愈多，而非依產品於市場的銷售量，客戶產品不論銷售量多少，都需作測試認證。疫情期間雖降低銷售量，但不影響客戶終端產品每個Model的測試認證需求。尤其在新冠肺炎疫情期間，線上數位平台、遠端視訊、遠端教學、遠端醫療、無人工廠等應用需求大幅增加，有助於5G相關終端產品的多樣化發展。

耕興美國子公司配合當地政府封城法令，所有案件皆已轉回耕興台灣實驗室作檢測，不影響訂單的結案時程，此外美國約有9成通訊實驗室集中在加州，尤其是矽谷灣區一帶，在封城期間，美國子公司的業務人員皆居家上班，持續聯繫客戶，有機會承接原在矽谷灣區測試訂單，轉移至耕興台灣實驗室作檢測，為營收挹注貢獻。

(時報資訊)