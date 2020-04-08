台股「千」金信驊(5274)靠BMC(遠端管理晶)打天下，市值逼近400億元，信驊曾在2016年砸3000萬美元，以「小吃大」之姿，併購博通旗下Emulex Pilot伺服器管理晶片事業，董事長林鴻明接受專訪聊到此事，相當佩服當年自己的「勇敢」，回頭來看，認為「3000萬美元花的值得」，這對信驊邁向國際化來說，可說贏了國際客戶、少了價格競爭，面對股價高貴如「千」金，他也表示，盡量以平常心看待，經營公司也持續以台積電(2330)為學習標竿，「招數」不用多，但招招都要穩紮穩打，另外，為討好人均稅後淨利逼近千萬元的公司員工，信驊也將辦公場域打造的如居家般溫馨，畢竟對IC設計產業來說，人才、創新絕對是打通任督二脈的關鍵。

以下為信驊董事長林鴻明接受專訪的內容:

問:信驊在2016併購博通旗下Emulex Pilot伺服器管理晶片事業，砸下3000萬美元，藉此壯大BMC業務，當時也創下IC設計股首檔暫停交易的先例，由於對象是國際晶片大廠博通，更是「小吃大」的業界成功典範，現在回頭看這樁交易，有達到當初預估的效應嗎？還是比原預期更好？

答:回頭看絕對是很正面的，資本市場也都給予正面的評價，成功將市占率由45%大幅提升60%，且因為兩個團隊各有專長，可以激盪出更不一樣的火花，也可減少在市場競爭下所造成的價格腐蝕，加速信驊更快速走向國際化，且因為博通該團隊的專利地圖非常厲害，手握BMC最基礎專利，透過購併非常有利於信驊保有BMC市占率，且博通在企業用戶上的優勢，可以補強信驊，也讓信驊順利跨進許多國際一線知名企業，他直言，「3000萬美元花的相當值得，當初覺得是一筆大數目，但現在想想，對於帶來的效應來說，可以說是小錢」，而該併購案分為7年攤提，預計到2023年，每年攤提約新台幣1億元，到時每年的支出就會明顯減少。

問:信驊2019BMC(遠端管理晶片)出貨量為860萬套，市場有預估今年信驊BMC出貨會上看1000萬套，挑戰股價、出貨雙「千」金，對於這數字預估如何看待？

答:以信驊現在的訂單能見度來看，1000萬套可以說也是保守的，最大的變數當然還是供應鏈出問題，目前看來印度的風險就很大，若印度後續持續因為疫情而封城，則恐影響三星的DRAM產能，但以信驊來說，今年BMC的占比總營收比還是逾9成，且因為雲端的成長是長期的，在各種新應用出現下，成長是不會停止，而信驊就有幸成為其中關鍵角色供應商。

問:儘管全球5G建設因為疫情而遞延，但整體需求依舊沒有改變，信驊主要客戶是企業市場，分享一下今年在企業市場看到的5G商機狀況如何？

答:現在信驊的晶片已經可以應用在5G的運算上，但因為信驊將BMC賣給客戶，但如何應用的決定權還是在客戶手中，所以實際占比較難估算，但已經有看到自家的晶片被運用在5G的基地台設備上。

問:身為台股中的「千」金代表各股，會不會因為如此反而給自己壓力，在營運上更不敢鬆懈？

答:其實一直以來從來都沒有鬆懈過，不諱言股價對人才招募、企業合作以及推廣產品上都有幫助，這可以說是高股價的「意外好處」，但若一直專注在股價上確實也會有壓力，故還是保持「平常心」看待，回顧一路經營企業的路上，真的應該和台積電好好學習，30幾年來努力專注，沒有過多招數，而信驊現在認為必須擁有的招數就是「人才」和「創新」，信驊在人才招募上一直是持續不斷的。

IC設計產業人才為最重要資產，信驊的員工人均產值以去年來說，平均員工的人均產值高達3000萬，但這還不是最厲害的，信驊去年的員工人均的稅後淨利更接近1000萬，這在台灣企業來說相當不容易，與其說員工，信驊更將傾向將員工視為夥伴，為討好這群高產值的重要「移動資產」，有別於傳統辦公室，信驊在去年進駐的辦公室中更多了一份溫馨與寬敞，將可以容納250位員工的場域讓80多位員工使用，盼在舒適溫馨的氛圍中，可以激盪出更多創新的點子。

(時報資訊)