華邦電(2344)2020年3月合併營收為41.41億元，月增及年增率均達兩位數，3月合併營收為近五個月以來新高，第一季合併營收115.49億元，較去年同期增加6.08%。

華邦電3月合併營收回到40億元之上，且為去年11月以來最佳；3月合併營收41.41億元，月增11.15%，年增率10.89%。今年第一季業績逐月上升，2020年1至3月合併營收為115.49億元，較去年同期增加6.08%，相較去年第四季營收124.52億元，下滑約7.25%，主要因工作天數較少，整體業績符合季節性淡季之表現。

華邦公司於上季法說會表示，雖新冠肺炎疫情造成短期部分需求遞延，仍看好5G等運用帶動今年記憶體市場之需求。

華邦電去年第四季受到製程轉換過渡期且記憶體價格下滑影響，單季營運轉虧；預期25奈米的良率問題3月可獲得改善，第二季開始正常產品的出貨將逐步回穩。

(時報資訊)