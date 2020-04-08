4月7日，學術期刊《自然-微生物學》在線發表了來自湖北省武漢市疾控中心、美國伊利諾大學厄巴納-香檳分校獸醫診斷實驗室研究團隊合作的一篇文章。研究者們對2019年10月6日至2020年1月21日採集的流感類似症狀病人（ILI）的640份咽拭子樣品進行了回顧性檢測，發現其中的9份呈新冠病毒RNA陽性。

他們認為，這項調查表明，在不遲於1月8日的1月初，武漢市及其周邊地區已經形成了新冠病毒的社區傳播。

(旺報 )