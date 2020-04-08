武漢疾控中心回檢發現一月初已有新冠社區傳播 16:482020/04/08 旺報 林永富 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武漢一社區對居民驗健康碼通行。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4月7日，學術期刊《自然-微生物學》在線發表了來自湖北省武漢市疾控中心、美國伊利諾大學厄巴納-香檳分校獸醫診斷實驗室研究團隊合作的一篇文章。研究者們對2019年10月6日至2020年1月21日採集的流感類似症狀病人（ILI）的640份咽拭子樣品進行了回顧性檢測，發現其中的9份呈新冠病毒RNA陽性。 他們認為，這項調查表明，在不遲於1月8日的1月初，武漢市及其周邊地區已經形成了新冠病毒的社區傳播。 (旺報 ) #新冠 #病毒 #社區 #傳播 #中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸新增確診30病例 25例為境外移入 17:122020/04/05 兩岸 定調不叫武漢肺炎 歧視大陸不會讓亞洲更好 17:412020/04/05 政治 大陸城市公車軌道交通 全部恢復營運 21:472020/04/05 兩岸 央行角色「疫」變了… 會是好事嗎？ 21:442020/04/05 財經 新冠病毒研究室》新冠病毒很狡猾 名醫籲保持警覺 20:182020/04/05 生活 歐美封城效果差 鍾南山：不是鶯歌燕舞撒歡兒 21:192020/04/05 兩岸 鐘南山：想更快復工復學 就繼續保持距離 21:412020/04/05 兩岸 鐘南山：陸已進入低風險階段 社交仍需保持距離 21:452020/04/05 財經 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 新冠肺炎早侵台？疾管署這樣回答 22:362020/04/07 生活 兩岸熱門新聞 法國人傻眼！從大陸採購口罩 因新冠病毒運不回去 - 兩岸 - 旺報 美陷泥淖 陸專家籲適度對台動武 - 焦點新聞 - 旺報 傳強迫義大利購回先前捐贈醫療物資 陸外交部回應 - 兩岸 任志強落馬 涉嚴重違紀違法遭查 - 兩岸 抗議防護不足 法國男女護士拋出裸體炸彈 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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