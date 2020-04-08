永豐餘（1907）協助新冠肺炎防疫部署，旗下家用潔品品牌「橘子工坊」攜手東京都物業管理機構，提供2000桶新上市產品「橘子工坊制菌靈」3500g，由東京都物業經管社區客戶分裝使用，共計嘉惠約1千個社區、超過10萬戶客戶，透過深入社區為防疫盡心力。

永豐餘透過旗下永豐餘消費品實業持股85％的子公司永昇圃，負責研發製造「橘子工坊」、「植淨美」等家用潔品產品。據永豐餘財報揭露，永昇圃2019年稅後淨利4176萬元，年增9.11％，永豐餘按持股比例認列3571萬元收益，年增36.92％。

永豐餘指出，常見用於消毒的75％酒精、漂白水氣味均較刺鼻，使用過量易刺激眼睛及皮膚，且有易燃風險。「橘子工坊」採天然無毒的食用級原料冷壓橘油製造，加上天然發酵制菌因子，經實驗證實能有效對抗腸病毒71型、H1N1、B型流感、諾羅等4大病毒種類。

永豐餘表示，「制菌靈清潔噴霧」適合用於消毒清潔可能殘留病原體的常觸碰處，且噴灑後不需再用清水擦拭。同時，產品已通過美國檢驗機構PCR低敏（肌膚測試）與美國小兒科醫生專業認證，可安心使用於幼兒用品。

(時報資訊)