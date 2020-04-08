新冠肺炎在全球爆發大流行，美股僅花21天就從歷史新高下跌超過20%進入熊市，全球經濟活動暫緩，市場何時才會觸底？野村投信表示，短期市場將持續波動，亦不排除再往下探底，但在各國央行及政府的大力支持下，可將金融體系的系統性風險降至最低，待疫情受到控制後，經濟與市場將逐步回歸正軌，第二季可分批逢低買進做長線布局。股市以美、陸、台為核心，產業面看好科技及消費，債市首選美國投資級債、短債以及金融債。

野村投信投資長周文森（Vincent Bourdarie）表示，2020年美國GDP增長率至少被影響40個基本點，歐洲極有可能步入衰退，亞洲國家則會受到全球需求與消費減少的衝擊，所幸各國央行積極實施寬鬆貨幣及財政政策，大量挹注流動性支撐金融市場，不過短期內市場仍籠罩在恐慌情緒中，待各國復工以及市場情緒回穩，刺激政策的效果才會顯現。

股市方面，野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，由於歐美國家沒有經歷過SARS，因此在處理疫情時較為輕忽，當市場意識到嚴重性時，恐慌情緒隨即席捲而來，金融市場以史無前例的速度跌入熊市；若以目前市場預估2020年美國標普500指數EPS最糟的狀況-衰退5~10%來看，EPS還有5~10%的下跌空間，但指數位置則要看投資人願意給予的評價水準而定，若信用市場沒有系統性風險，目前基本面已接近最壞情境的水準，美、歐與新興市場的本益比已處於偏低水準，以美股而言，目前本益比約為16~17倍，積極型投資者可以開始分批逢低進場，風險敏感的投資人則宜等待市場明朗化再布局。

債市方面，野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，未來1~2個月，債市趨穩必須滿足三個要件，首先是投資人對債市要從一月份的過度加碼轉為中立，甚至減碼；再者，債券市場的價格需要反應接近衰退的情況；最後也最重要的一點，是美國及歐洲的每日新增確診人數觸頂且放緩。從資金流向來看，目前投資級債和高收益債的賣壓應已告一段落，新興市場債券2019全年淨流入671億美元， 2020年初迄今則流出286億美元(截至4月3日)，新興市場先前加碼的龐大部位已經部分出清完成 ，因此預估這波新興債的拋售即將減緩。

(時報資訊)