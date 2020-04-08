國家通訊傳播委員會(NCC)於今(8)日通過遠傳(4904)之行動寬頻業務資通安全維護計畫案，也是繼中華電後，第二家資通安全維護計畫獲審議通過之5G得標業者。

NCC指出，本次遠傳所提資通安全維護計畫於涉行動寬頻業務管理規則第40條第5項各款事項之內容，於初審階段經多次補正後審查通過。

NCC說明，有鑑於5G系統將納入更多元與廣泛的資訊技術(Information Technology,IT)與通訊技術(Communications Technology,CT)以及平台與產品在整體網路營運及服務提供上面，對電信業者而言，這些新穎架構與開放，除將帶來成本和部署敏捷性外，同時亦將使5G系統面臨更為複雜與多元之資通安全風險與威脅。

NCC進一步說明，台灣5G釋照完成後，有遠傳(4904)、中華電(2412)、台灣大(3045)、亞太電(3682)及台灣之星等5家得標者，各業者均陸續依法向NCC提出其資通安全維護計畫。

NCC也強調，遠傳是繼上週中華電後第二家資通安全維護計畫獲審議通過之5G得標業者。

(時報資訊)