CPBL中華職棒31年球季本周六由樂天桃猿對中信兄弟揭開序幕，比賽因為新冠肺炎疫情閉門打，桃猿隊祭出以機器人加人形模特兒的另類加油方式，甚至連美國媒體都注意到。

《今日美國》報導，中華職棒即將展開新球季，因為保持社交距離的防疫措施，中職本周末的開幕戰無法開放觀眾進場，球員、教練、工作人員及媒體等加起來，也必須控制在200人內進入球場，桃猿隊採取很有創意的加油方式，利用穿上桃猿隊球衣的機器人和人形模特兒，再加上人形立牌來填滿缺少球迷的觀眾席。

《今日美國》指出，桃猿隊領隊劉玠廷告訴聯盟，利用機器人和人形模特兒，能以輕鬆愉快的方式做行銷及保持大家安全健康，「既然暫時無法開放球迷進場，我們還是有辦法營造有趣的比賽氣氛，在疾管局指示下，以500尊機器人和人形模特兒作為加油球迷。」

《洛杉磯時報》記者夏金也在自己推特分享中職獨樹一格的應援方式，並寫道：「台灣的職業棒球聯盟計畫本周末開打，而且會有機器人球迷。」

(中時 )