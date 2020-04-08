新冠病毒全球擴散，世界各國海軍拉警報！據路透社報導，法國國防部8日表示法國海軍旗艦「戴高樂號」航空母艦（Charles de Gaulle）將近有40人出現新冠病毒病症，目前正返回母港。

(中時電子報)