不只美艦！法航空母艦戴高樂號 傳40人疑染新冠 16:202020/04/08 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國國防部8日表示法國海軍旗艦「戴高樂號」航空母艦將近有40人出現新冠病毒病症，目前正返回母港。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠病毒全球擴散，世界各國海軍拉警報！據路透社報導，法國國防部8日表示法國海軍旗艦「戴高樂號」航空母艦（Charles de Gaulle）將近有40人出現新冠病毒病症，目前正返回母港。 文章來源：French military ship heading back to port due to possible COVID-19 cases (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #法國 #航空母艦 #病症 也許您會感興趣 推薦閱讀 無旅遊史 40多歲獨居男 首例商店員工中鏢 社區感染破口擴大 04:102020/04/05 生活新聞 北部40多歲男感染源找到了！曾到確診實踐老師家喝茶1小時 14:252020/04/05 生活 新冠病毒恐徹底摧毀非洲國家經濟 19:092020/04/05 國際 新冠病毒研究室》新冠病毒很狡猾 名醫籲保持警覺 20:182020/04/05 生活 美專家：數年前或已出現新冠病毒「人傳人」現象 21:052020/04/05 國際 季辛吉：新冠病毒大流行 將永遠改變世界秩序 23:032020/04/05 國際 三重天台地下室驚見40歲男裸屍 全身無外傷 19:292020/04/06 社會 線上紀錄片影展 40部經典免費看 04:102020/04/07 藝文副刊 捐血驗出新冠病毒陽性 專家：恐是「無症狀感染者」 11:412020/04/07 國際 口罩擋不住新冠病毒？研究結果驚人 17:362020/04/07 生活 國際熱門新聞 為何陸防疫成績老遭質疑？BBC直點三關鍵 - 國際 豪捐10億美元！他捐近三成身家助新冠研究 - 國際 驚！超毒新冠郵輪 60％乘員感染 - 國際 逆轉？白宮曾估疫情24萬人命 美CDC透露真實情況 - 國際 美議員提案斷金援 世衛譚德塞玩完了？ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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