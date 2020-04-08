教育部昨天要求學校及老師停止使用ZOOM視訊軟體來進行遠距教學，引起非常大反彈。不過教育部長潘文忠今表示，停止使用ZOOM可能為老師教學帶來不便，但基於資安考量，還是請大家改用其他軟體。

潘文忠表示，因為防疫，在這段時間各級學校進行遠距教學部署及準備，教育部之前並提供幾個視訊軟體讓學校及老師選擇。不過對於ZOOM這個軟體，行政院資安處認為有資安疑慮，因此已要求政府機關停用。教育部因此也要求老師停止使用ZOOM來進行遠距教學或視訊會議。

潘文忠說，停止使用ZOOM可能造成老師在練習或進行遠距教學時不便，但用這個軟體不但涉及學生個資，若安裝在家庭電腦上，也可能造成家庭資訊外洩。因此，為了資安考量，請老師在遠距教學時改用其他視訊軟體。

教育部今天下午開部務會報，首次用視訊會議舉行，原本規畫是要用ZOOM，但最後也時臨時改變，換成使用Microsoft Teams視訊軟體來進行。

(中時 )