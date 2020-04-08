NCC於8日委員會議，通過遠傳電信5G行動寬頻業務資通安全維護計畫案。NCC表示，遠傳是繼上週（4月1日）中華電信後，第二家資通安全維護計畫獲審議通過之5G得標業者。

NCC指出，這次遠傳所提資通安全維護計畫於涉行動寬頻業務管理規則第40條第5項各款事項之內容，於初審階段經多次補正後審查通過。NCC就此予附負擔要求該公司因應5G行動通訊技術發展及外在環境變化，持續辦理5G資通安全風險評估，並據以擬定對應之控制措施及建置相關偵測防護設備，持續滾動修正所屬資通安全維護計畫。

NCC說明，有鑑於5G系統將納入更多元與廣泛的資訊技術（Information Technology, IT）與通訊技術（Communications Technology, CT）以及平台與產品在整體網路營運及服務提供上面。對電信業者而言，這些新穎架構與開放，除將帶來成本和部署敏捷性外，同時亦將使5G系統面臨更為複雜與多元之資通安全風險與威脅。

NCC因此依據電信法於行動寬頻業務管理規則第40條第5項明訂得標者應遵行之資通安全事項，於得標後申請籌設許可時，應向NCC提報「第五代行動通信系統資通安全維護計畫」，具體載明17項資通安全維護義務之要求，敘明業者所設置之5G系統之資通安全防護政策、目標、範圍、措施等之時程、人力與資源配置、流程管理、風險評估及設置等事項，確保得標者所設置的5G系統是安全、可信賴，以保障台灣關鍵基礎設施之資通安全及消費者權益，鼓勵創新服務與健全電信產業發展。

NCC進一步說明，5G釋照結果公告後，計有遠傳、中華電信、台灣大、亞太電及台灣之星等5家業者得標者，各業者均陸續依法向NCC提出其資通安全維護計畫。NCC已邀集專家學者組成審查委員會辦理初審作業，再提NCC委員會議複審。

(工商 )