「少了2坪、價格不變」是高房價下房市購屋人的寫照，根據房仲業楮以聯徵中心的房貸資料統計，去年六都平均購屋總價僅增加不到1萬元，不過平均購買面積卻從47.3坪減少至45.3坪，購買力未見提升下，購買面積縮水，等於實質置產購買力下降。

根據聯徵中心統計，去年六都房貸族平均購屋總價1,175.5萬元，較前年微幅增加了0.8萬元，除了台南有較明顯增加外，平均購屋總價約增加40萬元外，其餘都會區波動不大，總價的變動多介於增減2.5%以內。

不過購置面積卻有相當程度的縮水，六都平均面積都同步減少，減少面積約在1.7%～6.8%，桃園、台中都減少了3.3坪，相當於一間小房間，台北市減少了2.4坪，即使房價水準較低的台南、高雄，也都減少了約1坪。

中信房屋研展室副理張漢超表示，會出現「面積少了些、總價不變」的狀況，主要要原因在於，一來是房市回穩，中南部不少地區房價回漲，甚至創新高；民眾買房日益注重品質，居住觀念改變，例如由傳統透天或公寓搬遷至集合式住宅大樓，且願意提高購屋單價上限；加上近年推案小宅化，建商以縮小坪數，壓低總價掩飾高單價手法銷售，民眾購屋總價不變，但坪數明顯變小。

張漢超表示，民眾購屋負擔能力沒有變化，但能買到的面積卻比較小，也就是實質置產購買力下降。總價代表民眾能負擔的購屋能力，與消費者可支配所得有關，近年所得未見提升，購屋預算牛步不前，表面所能負擔的總價變化不大，消費者也會較為無感，然而實質能買到的面積卻縮小，犧牲居居空間，也顯示房屋單價仍在上漲。

(工商 )