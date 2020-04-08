藝人吳宗憲去年不滿遭網紅「館長」陳之漢罵「他X的，地下藝人總統哦」，提告妨害名譽，台北地檢署8日以告訴人身分傳喚吳宗憲。庭訊後吳表示，「看能不能抓一點現金，大家做一點好事，拿一點錢做公益比較好」，不過，吳否認與陳之漢已談到和解金額。

吳宗憲笑稱出庭原因「沒什麼，就一個鳥事而已，人家罵我們，就交給法律，路上你隨便罵人家三字經，那就要負擔一點那個，看能不能抓一點現金，大家做一點好事，台灣現在需要我們互相幫忙，比較有錢的，我們拿一點錢做公益比較好。」

吳宗憲因去年8月在YouTube頻道上說網紅、直播主都是沒有素質、沒有經過培養的，而館長回擊憲哥「反正他X的，今天出來混、網路上當一個紅人，都歸你管就對了，我不知道捏，地下藝人總統喔！」吳控告館長妨害名譽，北檢3月6日傳喚館長出庭應訊。

吳宗憲今親自出庭接受檢方訊問，並確認提告內容，庭訊後表示，目前雙方還沒談到和解金額的問題，還要記者「棚裡再聊啦」，說完還頻頻回頭跟媒體揮手告別。

(中時 )