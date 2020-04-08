為讓「路殺」毛孩一路好走，嘉義縣家畜疾病防治所和18鄉鎮清潔隊，自即日起免費提供往生被、動物靈超渡文疏給有需要的民眾。（嘉義縣家畜疾病防治所提供／呂妍庭嘉義傳真）

為讓「路殺」毛孩一路好走，嘉義縣家畜疾病防治所和18鄉鎮清潔隊，自即日起免費提供往生被、動物靈超渡文疏給有需要的民眾。（嘉義縣家畜疾病防治所提供／呂妍庭嘉義傳真）

為讓「路殺」毛孩一路好走，嘉義縣家畜疾病防治所和18鄉鎮清潔隊，自即日起免費提供往生被、動物靈超渡文疏給有需要的民眾。（嘉義縣家畜疾病防治所提供／呂妍庭嘉義傳真）

為鼓勵民眾認領養流浪犬貓與宣導尊重生命，嘉義縣自即日起到12月31日止推動「浪我回嘉」認領養專案活動。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

流浪動物衍生的交通事故不少，為讓「路殺」毛孩一路好走，嘉義縣家畜疾病防治所和18鄉鎮清潔隊，自即日起免費提供往生被、動物靈超渡文疏給有需要的民眾，如透過家畜所認養的毛小孩不幸亡故，家畜所還充當送行者，代為委託民間集體火化，替支持認養的飼主處理寵物身後事。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如說，為妥善處理遭路殺犬貓遺體，嘉義縣政府已訂定「嘉義縣街道犬貓遺體處理作業流程」，民眾如發現受傷或待救援的犬貓，可通知家畜所或犬貓緊急救援專線處理，即可立即進行後續救援、安置及醫療處置。

如街道上的犬貓已明顯死亡者，林珮如表示，可就近通報所在地鄉鎮市公所清潔隊協助處理，清潔隊獲報後，會把死亡犬貓以往生被、文疏包覆送交家畜所，由家畜所確認犬貓身分，如有寵物登記會通知飼主領回，無寵物登記者將送合法焚化處理，至於一般民眾自家寵物過世，如有包覆遺體的往生被及文疏需求者，也可到家畜所及各鄉鎮市公所免費索取。

為鼓勵民眾認領養流浪犬貓與宣導尊重生命，嘉義縣自即日起到12月31日止推動「浪我回嘉」認領養專案活動，免費提供多項鼓勵措施高達13項，經認領養的毛小孩除完成3合1措施、多合一疫苗預防注射與體內外寄生蟲驅除，還送寵物專用項圈及牽繩等，且認領養毛小孩不幸亡故，將免費協助處理身後事與寵物登記除戶作業。

(中時 )