「大陸第一網紅」馮提莫外型俏麗、長相甜美，過去曾被瞎傳隱瞞已婚身分、收乾爹包養等，但無減她的人氣。最近她的照片被整形醫院在未被告知的情況下被濫用，她憤而提告，日前判決出爐，法院要求診所在大廳內張貼道歉聲明，並判賠馮提莫2萬元人民幣（約8.5萬元台幣），引來網友紛紛傻眼說：「2萬太少了吧，以她的知名度來說」。

現年28歲的馮提莫在網上是人氣女王，近年她更走出網路圈發專輯，成為歌手並受邀參加各大頒獎典禮。據《澎湃新聞》報導，2019年3月馮提莫發現自己的照片被用在某網紅整型診所的接待大廳，但她從來沒去過該家診所，對方也沒付代言費，馮提莫便以侵權為由狀告診所。

馮提莫提出的要求包括經濟損失100萬元人民幣、精神損害賠償金5萬元人民幣，和訴訟成本6萬3千元人民幣，上海市浦東新區人民法院近日做出一審宣判，僅判賠2萬元人民幣，並聲明道歉，其他全數駁回。

(中時電子報)