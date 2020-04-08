新冠肺炎影響魚貨影響價格，今天（8日）農委會主委陳吉仲前往蘇澳區漁會後表示，農業金融局會以無擔保方式貸款給漁會5000萬元，用以收購魚貨凍存，讓魚價維持在去年水準。
宜蘭縣延繩釣協會總幹事林新川指出，鮪魚從每公斤200元掉到剩下100元，加上空運航班不足，影響漁民生計，宜蘭縣議員林棋山指出，還有其他魚類價格都砍半，逼得漁民想透過減產方式來維持魚貨價格。
陳吉仲表示，受到疫情影響，越南禁止米出口，也有些國家禁止小麥出口，糧食安全問題浮現，漁民應維持討海捕魚，價格部分我們來努力。
陳吉仲表示，宜蘭鮪魚一年產值2億餘元，但我們就提供5000萬元貸款給漁會，換言之至少有25％的影響力，當魚貨價格偏低時，就由漁會收購凍存，凍存後如果疫情結束，可在國際市場價格上漲時賣出；凍存也可以確保國內糧食安全維持在一定水準。
陳吉仲表示，收購價格是由漁會每天動態調整，不能對市場喊多少就多少，重點是要將市場價格拉起來，維持魚價的水準。
蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，由漁會收購的作法，並非是要跟承銷人搶生意，而是要作漁民的後盾，除了鮪魚外其他魚類也會實施相同的方法來平穩魚價。
(中時 )
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