受到新冠肺炎影響，讓魚貨價格砍半，圖為南方澳第一漁港。（李忠一攝）

新冠肺炎影響魚貨影響價格，今天（8日）農委會主委陳吉仲前往蘇澳區漁會後表示，農業金融局會以無擔保方式貸款給漁會5000萬元，用以收購魚貨凍存，讓魚價維持在去年水準。

宜蘭縣延繩釣協會總幹事林新川指出，鮪魚從每公斤200元掉到剩下100元，加上空運航班不足，影響漁民生計，宜蘭縣議員林棋山指出，還有其他魚類價格都砍半，逼得漁民想透過減產方式來維持魚貨價格。

陳吉仲表示，受到疫情影響，越南禁止米出口，也有些國家禁止小麥出口，糧食安全問題浮現，漁民應維持討海捕魚，價格部分我們來努力。

陳吉仲表示，宜蘭鮪魚一年產值2億餘元，但我們就提供5000萬元貸款給漁會，換言之至少有25％的影響力，當魚貨價格偏低時，就由漁會收購凍存，凍存後如果疫情結束，可在國際市場價格上漲時賣出；凍存也可以確保國內糧食安全維持在一定水準。

陳吉仲表示，收購價格是由漁會每天動態調整，不能對市場喊多少就多少，重點是要將市場價格拉起來，維持魚價的水準。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，由漁會收購的作法，並非是要跟承銷人搶生意，而是要作漁民的後盾，除了鮪魚外其他魚類也會實施相同的方法來平穩魚價。

(中時 )