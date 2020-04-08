全球大流行的新冠肺炎(COVID-19)疫情，至今還看不到疫情降溫的拐點，也看不見疫情止息的曙光。更對全球各產業造成全面性的衝擊。因此，世界各國除了積極防疫，透過各樣措施刺激經濟以及紓困，也是防疫相關工作要點。對此，蘋果(Apple Inc.)旗下Apple Music悄悄向獨立唱片業者提供 5000 萬美金的紓困案，凡符合資格者皆可申請，可說是音樂產業的一場及時雨。

類似於台灣政府提出的 1 兆 5 千億紓困案，美國權威音樂雜誌《滾石雜誌》(Rolling Stone)報導，面對新冠肺炎疫情對於音樂產業的衝擊，蘋果悄悄成立了 5000 萬美金的版稅預付基金來協助獨立唱片業者，可說是一項音樂產業的專屬紓困案。報導指出，他們取得了蘋果向獨立音樂品牌發出的電子郵件，蘋果指出他們與音樂產業淵源深厚，因為疫情帶來的全面影響，音樂產業過往賴以為生的多種收入來源在一夕之間消失，因此蘋果在此時間想要伸出援手，盡一份心力。

據了解，凡是與 Apple Music 簽訂發行合約的獨立唱片公司，若是在 Apple Music 單季的營收可達到 1 萬美金門檻者，都有資格可申請此版稅預付基金，來應對工作在疫情影響下停擺，對於收入帶來的影響。由於疫情影響，不少歌手的演場會、見面會、作品發表會等都被迫取消，此外在美國舉行的 Coachella 音樂節、西南偏西(SWSX)音樂節也被迫延後或取消；此外，錄製唱片的工作也必須要為需維持社交距離而面臨挑戰，有不少音樂工作者預定發行的音樂作品也都因為疫情而延後。

(中時電子報)