蔡英文：五一連假沒打算取消 16:292020/04/08 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統8日參訪生產奎寧原料藥的桃園蘆竹旭富製藥科技公司。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清明連假國內各景點湧入人潮，引發群聚感染風險，擔憂成防疫破口，引發是否取消接下來登場的五一勞動節連假，蔡英文總統8日在桃園表示目前沒有取消的打算。 蔡英文表示，針對五一勞動節連假是否取消，不論是衛福部長陳時中、還是行政院長蘇貞昌都有說過，會視後續疫情情況來考量，「現階段我們並沒有規畫在五一勞動節有調整、或其他不一樣的措施！」 雖然五一連假並未取消，但蔡英文仍留伏筆，將待後面的疫情變化，來評估有沒有調整的必要。 (中時 ) #取消 #五一連假 #蔡英文 #勞動節 #新冠肺炎 #破口 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 嘉中科學班考新冠肺炎 北興國中18生過關錄取 15:032020/04/06 生活 網PO蔡英文做票必須下台 刑事局約談男網友 15:322020/04/06 社會 疫情以來首次線上接見 蔡英文：孤立未阻止我們展示人道關懷 17:042020/04/06 政治 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 德國新冠肺炎死亡率低於歐洲鄰國 22:072020/04/06 國際 許銘春：五一勞動節可延後 但不能取消 17:322020/04/07 政治 新冠肺炎早侵台？疾管署這樣回答 22:362020/04/07 生活 美專家：預計今年秋天疫情會有明顯改善 10:032020/04/08 兩岸 生活熱門新聞 大陸冷氣團下周報到 吳德榮：低溫11度 - 生活 感染源不明的案379也住高級社區？ 指揮中心這樣回 - 生活 確診4歲童發燒還上學！ 謝震武怒罵父母這句 - 生活 全球最安全國家竟是它！旁邊都是新冠重災區 - 生活 中研院長解釋 感染新冠病毒死亡過程 曝唯一解法 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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