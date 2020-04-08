清明連假國內各景點湧入人潮，引發群聚感染風險，擔憂成防疫破口，引發是否取消接下來登場的五一勞動節連假，蔡英文總統8日在桃園表示目前沒有取消的打算。

蔡英文表示，針對五一勞動節連假是否取消，不論是衛福部長陳時中、還是行政院長蘇貞昌都有說過，會視後續疫情情況來考量，「現階段我們並沒有規畫在五一勞動節有調整、或其他不一樣的措施！」

雖然五一連假並未取消，但蔡英文仍留伏筆，將待後面的疫情變化，來評估有沒有調整的必要。

(中時 )